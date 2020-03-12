可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）11日發表Versal Premium平台，為Versal自行調適運算加速平台（ACAP）產品組合的第三大產品系列。Versal Premium系列特色為高度整合且功耗最佳化的網路硬核，是業界最大頻寬與最高運算密度的自行調適平台。業界指出，新平台核心晶片委由台積電7奈米製程生產，封測業務則由日月光投控及京元電負責。

賽靈思Versal ACAP加速平台是一個功能遠超常規晶片架構的異質運算元件類別。全新Versal Premium以台積電7奈米製程技術而打造，結合軟體可編程能力、動態可配置硬體加速與預置連接與安全功能為一體，為加快產品上市進程提供了強大引擎。Versal Premium 系列可提供比當前 FPGA 高達 3 倍的傳輸量，並內建乙太網路、Interlaken與加密引擎等元件，以實現快速且安全的網路，並提供了目前部署主流FPGA兩倍的運算密度。

賽靈思產品與平台行銷副總裁Kirk Saban表示，Versal Premium系列透過網路硬核IP突破性的整合，成就單晶片400G與800G的解決方案。針對下一代網路與雲端部署，Versal Premium在硬體與軟體開發人員都能輕鬆進行編程的可擴充平台上，提供了卓越的頻寬與運算密度，從而達到加速最佳化並大幅降低整體擁有成本（TCO）。

5G網路的布建將大幅增加流量，帶動功耗最佳化傳輸與現有資料佔用、功耗範圍內的最佳化傳輸量與運算密度的需求。為因應上述的挑戰，Versal Premium系列提供了高達9Tb/s的可擴充、自行調適的序列頻寬。具體方法為將112G PAM4與整合的網路功能模組用於收發器與核心網路、都會網路和資料中心互連基礎設施，使每並埠頻寬密度達兩倍降低高達50％的傳輸延遲。

賽靈思表示，Versal Premium系列能幫助超大規模資料中心用戶為多元化資料中心作業負載達到最高的加速效果。將超過120TB/s的記憶體頻寬與可自定義的記憶體層次架構相結合，能夠減少資料移動以消除關鍵作業瓶頸，同時，還支援以嵌入式方式將預置連接和硬核整合到現有雲端基礎設施中。舉凡基因學、分析、視訊轉碼、到語音與影像辨識的AI推論，皆能提供高度整合的雲端平台，讓多元化作業負載發揮突破性的效能。

(工商 )