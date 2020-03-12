輕質材料將於未來交通發展上扮演舉足輕重的角色，並將可進一步延長電動汽車的續航里程。科思創日本創新中心開發了許多如低密度聚氨酯泡棉原材料等永續的解決方案。

日本豐田集團旗下的汽車零件製造商日本豐田紡織株式會社選擇科思創作為合作夥伴，共同為豐田汽車公司全新電動概念車 LQ開發新型聚氨酯複合材料。該款複合材料結合了科思創先進的Baypreg F NF技術和豐田紡織在大麻槿纖維領域的專業知識，研發了一款輕質且具備永續理念的解決方案。而此創新產品已被用於豐田LQ的汽車門板，這也是豐田汽車首次在旗下車型上使用該款材料。

大麻槿主要生長於東南亞、孟加拉、印度和非洲等地區，為一種木槿屬植物，其纖維來自於大麻槿植物的韌皮纖維。該原材料成本效益較高，且具備良好的機械性能，其應用之廣泛，已逐漸受到各領域的關注。在汽車產業中，以植物纖維作為替代性原材料，已成為未來趨勢。

大麻槿纖維增強型聚氨酯泡棉複合材料單位面積重量極低，小於1000克／平方公尺，同時具有較高的強度。採用大麻槿纖維強化型聚氨酯泡棉製成的汽車門板比傳統材料製成的門板重量減輕30％。而材料越輕、耗能越少，車輛的行駛距離則越遠。

此款新型複合材料由豐田紡織株式會社和目前剛完成升級的科思創日本創新中心透過緊密合作，共同開發完成。科思創日本創新中心聚氨酯業務部交通運輸產業應用開發部長井戶博章表示，我們共同開發的成果，為汽車超輕量化和永續設計做出重要貢獻，同時這也代表科思創專注於使用替代性原材料與針對循環經濟發展所做的努力。

(工商 )