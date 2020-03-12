全球商務旅遊協會（GBTA）表示，受疫情蔓延導致企業大幅減少海外出差，今年全球商務旅遊營收預料將損失8,200億美元，中國約占該營收損失的近半數。

GBTA調查指出，其中到亞洲進行商務旅遊的衝擊最大，至少有4分之3家公司表示，他們已取消到中國、香港、台灣與其他亞太國家的出差計畫。

GBTA營運長Scott Solombrino在聲明中指稱，「新冠病毒已大幅影響商務旅遊產業的財務底線。」

(工商 )