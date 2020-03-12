疫情難止 全球商務旅遊營收將減8,200億美元 09:352020/03/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球商務旅遊協會（GBTA）表示，受疫情蔓延導致企業大幅減少海外出差，今年全球商務旅遊營收預料將損失8,200億美元，中國約占該營收損失的近半數。 GBTA調查指出，其中到亞洲進行商務旅遊的衝擊最大，至少有4分之3家公司表示，他們已取消到中國、香港、台灣與其他亞太國家的出差計畫。 GBTA營運長Scott Solombrino在聲明中指稱，「新冠病毒已大幅影響商務旅遊產業的財務底線。」 (工商 ) #全球 #商務 #GBTA #損失 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 亞洲開發銀行：新冠肺炎最嚴重影響全球經濟逾10兆新台幣 11:562020/03/09 財經 Tripadvisor旅行者之選排行 最夯目的地出爐 04:102020/03/10 焦點新聞 油價再跌 台塑化不排除減產 04:102020/03/10 產業特刊 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 資誠：肺炎衝擊經濟比SARS更嚴重 04:102020/03/11 金融．稅務 疫情拖累 全球經濟復甦蒙塵 04:102020/03/12 全球財經 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 即時 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 即時 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股又崩了！網押台積電會殺多少？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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