根據熟悉日本銀（央）行想法的消息人士透露，日銀預料下周將寬鬆貨幣政策，以減緩新冠肺炎對經濟造成的衝擊與企業信心低落。

不過該人士也表示，迄今日銀官員對於應該採取何種措施，依然未達成共識，當中最有可能的選項是擴大ETF的購買規模，以避免日股持續崩跌，進而影響投資者與企業信心。

這名人士指出，雖然欲透過貨幣政策對抗疫情是不可能的任務，但由於此舉在提振民眾信心上扮演重要角色，因此還是趨使日銀下周可能加入英美央行等的寬鬆行列。

(工商 )