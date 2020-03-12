日銀預料 下周將寬鬆貨幣政策 09:352020/03/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據熟悉日本銀（央）行想法的消息人士透露，日銀預料下周將寬鬆貨幣政策，以減緩新冠肺炎對經濟造成的衝擊與企業信心低落。 不過該人士也表示，迄今日銀官員對於應該採取何種措施，依然未達成共識，當中最有可能的選項是擴大ETF的購買規模，以避免日股持續崩跌，進而影響投資者與企業信心。 這名人士指出，雖然欲透過貨幣政策對抗疫情是不可能的任務，但由於此舉在提振民眾信心上扮演重要角色，因此還是趨使日銀下周可能加入英美央行等的寬鬆行列。 (工商 ) #日銀 #寬鬆貨幣 #企業信心 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》寬鬆貨幣政策能救疫情經濟嗎？ 04:102020/03/09 財經要聞 《國際經濟》日相安倍加重施壓，日銀下周擴大寬鬆機率升高 15:232020/03/10 財經 日本 砸4,308億日圓 再推振興 04:102020/03/11 財經要聞 《基金》寬鬆貨幣環境，高收債受青睞 12:162020/03/11 財經 英突降息２碼，估續降至零利率 歐洲央行料跟進 04:102020/03/12 財經要聞 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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