路透報導，美國川普政府4名官員透露，白宮已經下令聯邦衛生官員將最高層級新冠狀病毒會議列為機密，這個不尋常的舉動限制了資訊公開，並阻礙美國政府對此傳染病的應對。

官員透露，自1月中旬以來，在美國衛生與公共服務部（HHS）一間高度安全的會議室中，已經舉行數十場有關於傳染範圍、隔離與旅行限制等這類議題的機密會議。

未獲安全許可的職員，包括政府專家在內，都不得參與這些包括視訊會議在內的跨部門會議。一名官員表示：「我們有一些非常關鍵的人士，他們沒有安全許可，所以不能參加會議，這些會議不應該是機密會議，這是不必要的。國安會（NSC）指示將之歸類為機密，這道命令就是直接來自於白宮」。

NSC發言人John Ullyot為川普政府各聯邦機構的公開透明辯護，稱從應對疫情的第一天起，NSC就一直堅持完全透明的原則，他並表示，主管機關專案小組就新冠狀病毒疫情召開的會議都不是機密會議。

(時報資訊)