近期美國REITs受到美股重挫的影響，也出現大跌走勢，RMZ指數（MSCI US REITs）目前折價達17%，來到一年低點，台新投信表示，根據歷史經驗顯示，每逢RMZ指數出現折價達10%的情況，投資人若買進持續持有平均4.2個月，報酬率將上看10%，目前美國REITs評價上已算便宜，且Fed主席日前已表明美國經濟仍穩健，但因應疫情隨時會有動作(降息或QE)，目前正是逢低布局美國REITs基金良好時機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據轉佳，在疫情擴散下，為提振經濟及股市，川普可能釋出政策利多，儘管疫情與地緣風險增溫，但資金將持續回流美元，有利美股後續表現，可望帶動REITs反彈行情。更重要的是，為降低疫情衝擊，市場預期Fed後市持續降息機率濃厚，將更進一步拉升美國REITs未來急彈力道。

李文孝表示，美國REITs股利率約3.8%，與公債有高達320bp利差，亦高於歷史平均利差130bp，對大型法人機構或長線投資人深具吸引力。此外，美國房地產基本面強勁，根據近期聯準會對資深貸款官員(senior loan officer)調查顯示，美國房市將成為美國2020年經濟成動力來源之一，受訪者報告中顯示房貸需求激增，淨百分比飆升至16年高點；美國2/19公佈1月新屋開工保持強勁，建築許可升至2007年以來最高水平；另外，根據 CoreLogic最新預測，全美房地產在2020年預計上漲5.6%。由於美國經濟及房地產成長性相對看好，建議優先布局美國REITs基金。

(時報資訊)