威盛宣布(2388)，為降低採石場、礦場和建築工地等高度危險場域中發生碰撞與設備損壞的風險，威盛將於CONEXPO-CON/AGG中展示威盛Mobile360重型機械車用套件組。

威盛Mobile360重型機械車用套件組支援最先進的人工智慧攝影機、超聲波近程感測器和毫米波短距雷達感測器技術，提升操作員於極險峻環境中的態勢感知能力。使用智慧感測器融合，該套件可配置為任何形狀或尺寸的車輛與設備運行於最嚴苛的視覺智慧和障礙物偵測應用上。Mobile360重型機械車用套件組使用四個FOV-190度Gen-Lock攝影機和威盛Mobile360 SVS技術對週遭環境進行360度即時錄影；使用後置FOV-190度攝影機和CAN bus進行動態移動物體偵測；最多可使用三個FOV-40度車載級攝影機，並結合威盛Mobile360 ADA技術，進行盲點偵測與前方碰撞偵測；另外，也可支援超音波近程感測器及毫米波短距雷達感測器。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，憑藉其先進的視覺和短距雷達感測器技術，威盛Mobile360重型機械車用套件組可使駕駛人於最險峻嚴苛環境的地區操作重型機械和設備時，可以變得更加安全輕鬆靈活的攝影機及短距感測器的融合技術意味著，該套件可以針對最苛刻的應用以及各種日夜條件進行優化。

(時報資訊)