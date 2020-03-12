為提升產業能量及培育專業人才，智冠(5478)集團自107年起連續兩年在高雄總部推動實習生招募計劃，已培育74名分別來自20所大學的學生，第一屆錄取成為正式員工比例高達33％，第二屆錄取率預估亦有2至3成，錄取率遠高於其他企業。今年持續啟動第三屆實習生計畫，提供「遊戲美術」、「音樂錄音」兩大領域總計33個實習機會，即日起至4月10日開放投遞履歷及作品稿件。

智冠集團董事長王俊博表示，為厚植遊戲產業人才的實力，經由培訓計畫，透過紮實且豐富課程深入訓練，聚焦產業人才所需職能，實習生通過結業評核後，還能直接於公司任職，達成畢業與就業的無縫接軌，有效減少學用落差，為國內數位內容產業的人才發展盡一份心力。

智冠集團決定持續辦理109學年度第三屆實習生招募計畫，讓大四或碩二的同學提前至業界進行一整年的全職實習，實際體驗企業的工作流程及運作模式，累積實戰經驗，進而達到縮短業界在職訓練時間，並提升人才競爭力，建構出學校、學生與企業的共同提升，創造三贏的合作局面。

本屆實習生計畫預計招募33名實習生，並分為兩大領域「遊戲美術」（30名）及「音樂錄音」（3名），除了傳授實習生專業的業界知識與實作機會之外，也提供獎學金、免費宿舍、津貼及團保等各項福利。

(時報資訊)