《產經新聞》12日刊載我駐日代表謝長廷的投書，謝長廷首先針對「鑽石公主號」郵輪乘客等感染新型冠狀病毒肺炎事件，日本政府與醫療機關給予我國的莫大協助，表達感謝之意。同時呼籲世界各國在防疫上勿遺忘任何人。

投書中指出，此次新型冠狀病毒疫情擴及全球100餘國及地區，證明世界上任何國家皆面臨傳染病的威脅，無一例外。病毒不會選擇國籍傳染。而國際防疫最重要的是，封鎖傳染病時不應出現漏洞。

因此，世界各國以「世界衛生組織(WHO)」為中心團結一致，「不要遺忘任何人」至為重要。台灣必須與世界各國同步取得病毒對策的最新資訊，藉此與世界各國齊一腳步，而台灣也願向世界各國分享經驗，為此與WHO直接交換資訊非常重要。

但台灣因政治上的理由，連以觀察員身分都無法參加WHO，防疫上持續呈現出地理上的空白。然台灣未曾因不是會員國即放棄國際防疫的責任。此次因應新型肺炎，迅速地採取嚴格的防疫措施，台灣的感染人數並未爆發性增加，今後也將盡全力避免感染擴大。

感染於全球擴散中，台灣今後將持續與日本等世界各國合作，致力早日消弭新型冠狀病毒疫情。

(中時電子報)