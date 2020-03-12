「口罩實名制2.0」今早上路 健保署網站及健保快易通APP雙雙當機 09:372020/03/12 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩實名制網購上路，網站和APP卻雙雙大當機。(圖/魏怡嘉) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「口罩實名制2.0」今早9:00上路，健保署網站及健保快易通APP雙雙當機，民眾根本連不上網，有的進入首頁後就當了，無法再往下點，不禁抱怨，乾脆去排隊好了。 健保署表示，主要因為湧入量太大，無法負荷，現正緊急搶救中。 (中時 ) #健保署 #口罩實名制2.0 #網站 #健保快易通 #APP 也許您會感興趣 推薦閱讀 健保署卡關？罕見病友等不到救命藥 家屬心碎：總統救救我們 09:472020/03/09 政治 口罩實名制2.0仿報稅模式申購 下周破千萬片產能 14:422020/03/09 生活 口罩實名制2.0 蔡英文：配送將更有彈性 16:152020/03/09 生活 《翻爆晚間精選》口罩實名制2.0 網路預購超商取貨 17:172020/03/09 生活 唐鳳揭口罩實名制2.0祕辛 22:212020/03/09 政治 口罩實名制2.0周四上路 網購自付7元運費 13:512020/03/10 生活 才剛宣布…口罩實名制2.0手機認證系統出現異常 15:052020/03/10 政治 瘋口罩預購APP大當機 健保署回應了 16:452020/03/10 生活 懶人包／口罩實名2.0 手機、健保卡綁定健保快易通App 18:592020/03/10 生活 口罩實名制2.0 網購運費要7元...網友真實反應曝光 20:182020/03/10 生活 生活熱門新聞 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 2人被請下機！陸方因37.1度開艙拉人 指揮中心：不能理解 - 生活 「女兒學歷高不可能主動」 宅神一句話酸爆蔡宜芳爸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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