「口罩實名制2.0」今早9:00上路，健保署網站及健保快易通APP雙雙當機，民眾根本連不上網，有的進入首頁後就當了，無法再往下點，不禁抱怨，乾脆去排隊好了。

健保署表示，主要因為湧入量太大，無法負荷，現正緊急搶救中。

(中時 )