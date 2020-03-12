謝和弦和女友莉婭昨（11日）到花蓮旅遊，結果在逛東大門夜市時，疑似與路人發生口角，雙方互相叫囂、飆罵五字經，還驚動警察都到場處理。事後莉婭在限時動態PO出報案三聯單，甚至意有所指發文嗆「通通下地獄吧，人渣們」。

謝和弦和莉婭近日到花蓮旅遊，想來場小小度蜜月；從IG上分享的影片可以發現，謝和弦心情非常好，還拿著雙截棍在大街上揮舞，逗莉婭開心。不過就在11日晚間，2人逛東大門夜市時突遇到路人包圍，打亂原本開心的度假節奏。

從網友上傳在《爆料公社》的影片中可以看見，年輕男子拿著手機拍攝準備離開店裡的謝和弦，不斷叫囂、挑釁「出來啊」，甚至還有依稀聽見有人說「要砍他」；雙方你一言、我一語，謝和弦被激怒，氣得大吼五字經，「跟我老婆來度蜜月，卻遇到這樣的事情，以後不來花蓮了啦，花蓮人就是這樣啦。」

年輕男子再度包圍謝和弦嗆聲，「花蓮怎樣啦，快去驗尿，大麻、小三。」正當謝和弦想在回嘴時，馬上被莉婭趕上計程車。

事後莉婭火大發文，「原來台灣社會治安已經差到這種程度了嗎？我TMD連逛個街走在路上還要考慮會不會有生命危險？通通下地獄去吧人渣們！」之後PO出報案的三聯單，提告的名目為「妨害自由」。她也在文中強調，其他人再亂寫試試看。

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(中時電子報)