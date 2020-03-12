新冠肺炎疫情升高，各國疫情都拉緊報，63歲的奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）稍早在IG發文表示，他和妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）在澳洲都確診感染新冠肺炎，湯姆漢克斯形容：「我們感到有點累，就像得了感冒和一些身體疼痛」，並透露妻子會忽冷忽熱。而經由檢測，最終結果為陽性。

湯姆漢克今年榮獲金球獎終身成就獎，個人自編自演的二戰題材電影《怒海戰艦》台灣時間11日晚間才曝光首支預告，該片預計6月12 日在台灣上映。如今確診新冠肺炎，除了接受治療外，預期電影上映檔期，或是電影宣傳活動極可能產生變數。

湯姆漢克斯聲明翻譯如下：

大家好，我和Rita到澳洲後感到有點累，就像得了感冒和身體疼痛，Rita反覆有些身體發冷，也有發燒，為了正確釐清病情，我們去檢驗是否得到冠狀病毒，結果出爐是陽性的。

接下來該做什麼？我們會遵守醫護人員的規則，為了大眾的健康利益，公司同仁接下來也會接受檢驗並自我隔離，一天不得超過一次的接觸（天啊）。

我們會持續公布後續的病情，也請大家多照顧好自己。

湯姆漢克斯

華納兄弟聲明翻譯如下：

我們被告知，一名在澳洲黃金海岸拍攝貓王傳記電影的工作人員已經進行前往檢驗是否得到新冠病毒。

之後，我們會和澳洲衛生機關緊密合作，並配合提供相關人員的資料且協助聯絡需要聯繫的工作人員，公司同仁的健康和安全一直是我們最重視的目標，接下來我們也會採取相關措施保護全世界的所有同仁。

而該名接受新冠肺炎檢測呈陽性的同仁正在接受治療。

【怒海戰艦】首支預告登場

(中時電子報)