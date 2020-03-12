今天台灣在暖氣團內、氣溫續升。氣象專家吳德榮說，明天下午鋒面通過開始變天，中部以北雨勢明顯，全台氣溫驟降濕冷。周六(3/12)下午轉乾冷，周日、下周一(3/15、16) 大陸高壓籠罩，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，清晨可能達「強烈大陸冷氣團」12度以下標準，中部以北部分平地將降至10度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新模式模擬顯示，明下午到周六上午，中部以北明顯降雨、南部亦有局部雨，各地氣溫驟降；周六下午轉乾、愈晚愈冷。周日、下周一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低；冷空氣加上清晨的「輻射冷卻效應」，氣溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義，北市氣象局溫度低於12度以下，中部以北部分平地的最低氣溫，降至10度左右。

吳德榮說，下周二(3/17)冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下週三(3/18)又有下一波性質不同的鋒面在台灣附近，模式持續調整中，待觀察。

中視新聞

(中時電子報)