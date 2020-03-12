陸股開盤跌逾1％ 5G概念跌幅大 09:402020/03/12 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情影響，全球股市近期震盪不止，大陸A股兩市12日雙雙低開，滬指跌1.09％，深成指跌1.59％，創業板指跌1.49％；各類股方面，醫療廢物、口罩、環保、紡織漲幅領先；而華為海思、5G、半導體、通信等跌幅較大。 另外，在港股方面則大幅低開，恆指低開2.27％，騰訊控股跌近3％；另外，SOHO中國今早在港復牌後漲超7％，據11日公告稱，SOHO中國正與海外金融投資者洽談私有化，尚不確定結果。 對於股市波動，銀河證券指出，市場震盪回調，投資人應積極把握中長期持股機會。 (旺報 ) #跌幅 #陸股 #5g #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭5G溢增標金 三部會角力 04:102020/03/09 財經要聞 要消費者用得起… NCC研擬管制5G資費 04:102020/03/09 財經要聞 全面布局 OPPO發表5G CPE Omni助用戶飆速聯網 11:072020/03/09 科技 陸5G新基建續提速 2020年底開通60萬座基地站 08:582020/03/10 財經 《熱門族群》陸加速5G基建，台廠好樂 11:592020/03/10 財經 打臉三雄 台灣之星5G吃到飽訂999元 15:132020/03/10 財經 《通信網路》中華電三星Galaxy S20系列預購，1小時額滿 15:402020/03/10 財經 《科技》台灣之星去年12月營業利益轉正，祭5G早鳥無痛升級 16:312020/03/10 財經 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 陸5G基地台 年底拚60萬座 04:102020/03/11 全球財經 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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