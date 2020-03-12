受疫情影響，全球股市近期震盪不止，大陸A股兩市12日雙雙低開，滬指跌1.09％，深成指跌1.59％，創業板指跌1.49％；各類股方面，醫療廢物、口罩、環保、紡織漲幅領先；而華為海思、5G、半導體、通信等跌幅較大。

另外，在港股方面則大幅低開，恆指低開2.27％，騰訊控股跌近3％；另外，SOHO中國今早在港復牌後漲超7％，據11日公告稱，SOHO中國正與海外金融投資者洽談私有化，尚不確定結果。

對於股市波動，銀河證券指出，市場震盪回調，投資人應積極把握中長期持股機會。

(旺報 )

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