美股道瓊工業指數在北美時間周三再度暴跌逾千點，幾乎結束牛市行情，並且逐漸步入熊市，而盤後電子盤，道瓊期等三大指數仍呈重挫窘境，使美國總統川普，在台北時間上午9時，對全美緊急發表全國談話，他表示擬提2億美元紓困金，用來全面防止新冠疫情的擴散。

川普即時與緊急的全美談話的相關重點摘要，綜合整理如下：

1.擬提2億美元的紓困金，金援相關疫情之災害，並全力防止疫情擴散。

2.面對新冠肺炎疫情的威脅（如目前華府與紐約等大城，都已宣布入緊急應對狀態），政府有信心予打擊並阻止疫情擴散。

3.將禁止歐洲地區航班進入美國領域，長達30天，但英國除外。

4.對擬訂的紓困疫情等方案，期望國會能盡速通過相關法案。

5.確認新冠肺炎疫情始源於中國，且世衛已在11日宣布疫情已在全球進入大流行，並持續擴散。

川普即時談話結束後，美國道瓊期指不僅沒止跌，甚至進一步擴大，從原本跌約0.9%更擴大至1.4%左右。

(工商 )