美股消息面：

1.美國財政部公布，2月財政赤字為2350億美元，較去年同期的赤字2340億美元擴大，但低於分析師預估的赤字2360億美元。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增幅超出預期，但因煉油廠產能利用率下滑，汽油和餾分油庫存大減。上周（截至3月6日）美國原油庫存增加770萬桶，遠超出市場預估的增加230萬桶。上周汽油庫存減少500萬桶，較市場預測值高出一倍。餾分油庫存減少640萬桶，市場預估為減少190萬桶。

3.美國原油庫存連續第7周增加，以及受沙烏地阿拉伯擴產的消息打擊，周三紐約4月期油收跌1.38美元或4%，為每桶32.98美元。倫敦布蘭特5月期油收跌1.43美元或3.8%，為每桶35.79美元。

4.美國勞工統計局公布，2月消費者物價指數（CPI）較1月升高0.1%，高於市場預估的持平；與去年同期相比升高2.3%，亦高於市場預估年增2.2%。核心CPI月增0.2%、年增2.4%。

5.世界衛生組織（WHO）周三宣告，新型冠狀病毒疫情進入「全球大流行」階段。

(時報資訊)