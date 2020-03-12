《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增114例，累計達7,869例 09:432020/03/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周四上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增114人，累計確診病例達7,869例。死亡病例新增6人，累計死亡病例達66人。 (時報資訊) #確診病例 #死亡病例 #新增 #國際社會 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢床等人 新增確診跌破百 04:092020/03/08 焦點新聞 武漢新增確診病例41例 湖北新增41例 08:492020/03/08 兩岸 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 陸新增確診病例44宗 41宗病例來自武漢 16:412020/03/08 兩岸 《國際社會》防疫情失控，義大利宣布全境封鎖 08:522020/03/10 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增131例，累計達7513例 09:432020/03/10 財經 韓國新冠肺炎死亡病例增至59例 18:142020/03/10 國際 雲南無新增新冠肺炎確診病例 18:142020/03/10 兩岸 31省份新增新冠肺炎確診病例24例 累計報告80778例 09:032020/03/11 兩岸 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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