新冠肺炎疫情嚴峻，據勞動部統計，上月資遣人數達1萬1731人，較1月增加1388人；交通部則指出，疫情對陸路運輸產業約影響3.9萬家、從業人員約20萬人；桃園機場2月份客運量僅有203萬餘人次，相較去年同期衰退4成7；觀光產業影響包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及約20萬名的從業人員。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、經濟部、交通部、農委會等部會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。

勞動部專案報告指出，今年2月失業率與上月持平，但資遣通報較上月增加1388人，截至3月9日為止，減班休息（無薪假）的事業單位家數有68家、2275人，較2月底增加28家、671人，此波疫情對我國經濟及就業影響已開始顯現。

經濟部專案報告則指出，據主計總處估計，如疫情維持3個月，今年台灣經濟成長率將減少0.35％至0.5％，全年經濟成長率下修為2.37％。

交通部專案報告也指出，本次疫情對陸路運輸產業約影響3.9萬家、從業人員約20萬人；桃園機場2月份客運量僅有203萬餘人次，相較去年同期衰退4成7；觀光產業影響包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及約20萬名的從業人員，以團體旅客出境至日韓為例，各大旅行社團體旅客取消比率最高達9成。

農委會專案報告指出，休閒農業業者表示2月起團體預約大多遭取消，自由行住宿預約退房率超過5成。

(中時 )