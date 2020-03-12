12日在爵士作客來到奧克拉荷馬市遭遇雷霆賽前，現場突然宣布這場比賽順延，沒多久就傳出爵士中鋒戈貝爾確定染上新冠肺炎的噩耗，也迫使NBA隨後緊急宣布無限期停賽，畢竟這是NBA首位球員傳出確診新冠肺炎，聯盟只好趕緊做出決定。

詭異的是，就算爵士與雷霆這場比賽取消，12日其它比賽仍然照樣進行，就算聯盟已經宣布緊急停賽，卻沒把正在進行的尼克與老鷹、金塊對獨行俠等比賽喊卡，甚至原定台灣時間上午10點30分開打的鵜鶘對國王的比賽也都照樣進行。

(中時電子報)