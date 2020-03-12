針對外傳石牌大型醫院將新冠肺炎疑似病患收治在一般病房，這家醫院表示，無論病患是確診還是疑似，依規定一律由疫情指揮中心發佈，院方不宜發表意見。不過，據瞭解，此事為子虛烏有，為院內病患太過緊張，虛驚一場。

(中時 )