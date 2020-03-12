根據《美聯社》報導指出，NBA聯盟與各球團今天針對新冠肺炎疫情進行電話視訊會議，大部分球團老闆都同意暫時閉門比賽，但唯一堅持原狀的球隊是紐約尼克，聯盟最終決議閉門賽事，勇士明日與籃網之戰率先響應。

這次會議結束後，聯盟將在明天公布疫情防控方案，雖然是閉門比賽，但球團老闆強調是暫時性的，希望在有效控制好疫情之後能夠立即解禁。

NBA知名記者Zach Lowe透露，聯盟和球團老闆達成共識，按照原本賽程繼續進行，所有比賽將在沒有球迷進場的方式開打。部分老闆希望能將賽程延後進行，但紐約尼克有不同意見，他們希望能等到政府或是公共衛生部們的最後決定。

率先響應聯盟政策的是勇士，他們已經宣布明天在主場迎戰籃網將是閉門比賽，主要原因是舊金山市政府明令禁止超過1000人以上的集會活動。NBA專家評估，NBA在這波新冠肺炎疫情的影響下將損失超過數億美元的利益和收入。

(中時 )