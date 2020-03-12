交通部12日赴立法院社福衛環委員戶進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業所提供相關協助措施」。針對陸路運輸產業，交通部初步調查，以客運運輸營業受影響最為明顯。其中又以行駛機場路線的公路客運影響最大，載客人數下降39％。

交通部指出，這次疫情對陸路運輸產業約3.9萬家業者營運造成影響，包括公路客運業53家、市區客運業65家、遊覽車客運業918家、計程車客運業3萬975家、小客車租賃業1,805家、小貨車租賃業68家、貨運三業5,327家，總計影響從業人員20萬人。

據調查，以客運運輸營業受影響最為明顯。在公路客運業中，以行駛機場路線影響最大，因出國旅次大量減少，致行駛機場路線大受影響，與去年同期比較，載客人數下降約39％，交通部另經洽詢民航局桃園機場運量與去年同期相較下降約44％，與客運路線降幅相當。

遊覽車客運業，交通部指出經分析遊覽車客運業在2月25日學校開學日前平均每日出車數約5千多輛，開學日後增加3千多輛，平均每日出車數成長至8千多輛，主要為交通車恢復行駛。另與去年同期出車數比較約減少2千多輛。

計程車客運業，交通部表示，經查計程車客運業之乘客主要來源為本國民眾，受武漢肺炎疫情影響，民眾不願外出購物、旅遊，致影響計程車駕駛人之生計，經洽計程車駕駛員工會表示，本次疫情計程車日常運量已較去年12月下降約30％。

(工商 )