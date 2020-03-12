3D解決方案供應商實威（8416）董事會決議每股擬配發7元現金股利，連續兩年配發股息超過7元。受到大盤重挫影響，實威早盤下跌近3％，均價約115元。

實威2018年每股盈餘9.67元，寫下歷史新高紀錄。實威2019年前三季每股盈餘5.86元，法人推估，2019年全年每股盈餘仍有8元以上的水準。

(工商 )