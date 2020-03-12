實威維持穩定配息擬配發7元 10:172020/03/12 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3D解決方案供應商實威（8416）董事會決議每股擬配發7元現金股利，連續兩年配發股息超過7元。受到大盤重挫影響，實威早盤下跌近3％，均價約115元。 實威2018年每股盈餘9.67元，寫下歷史新高紀錄。實威2019年前三季每股盈餘5.86元，法人推估，2019年全年每股盈餘仍有8元以上的水準。 (工商 ) #實威 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 即時 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 即時 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股又崩了！網押台積電會殺多少？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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