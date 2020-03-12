中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉嫌虛設「風力發電機組」等數件幽靈標案，與上下游包商合謀，以向上游收遠期匯票、對下游預付工程款的方式，詐取中華電信1000多萬元，台北地檢署指揮調查局台北市調處搜索約談，並移送複訊後，12日諭令廠商台灣風光實際負責人林俊呈100萬元交保、蔡政峰及上司科長徐永昌各20萬元交保、另名上司楊俊吉10萬元交保。

檢調獲報，2015至2016年間，蔡政峰涉嫌與發包台電風力機設備採購案的上游廠商台灣風光公司合謀，以中華電信名義當幌子虛設多起幽靈標案，承攬台灣風光發包金額數千萬元工程後，再轉手發包給勵富、隆原等2家下游工程公司。

2家下游包商收取中華電信工程款後，沒實際施作工程，部分工程款還回流至最上游的台灣風光，已支付上千萬元工程款給下游承包商的中華電信，卻只從上游的台灣風光手中，拿到未到期的遠期匯票。而這些遠期匯款僅部分兌現，大部分屆期跳票，詐騙1000多萬元。

(中時 )