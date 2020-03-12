新冠肺炎疫清持續延燒，全球各國防疫表現各有不同，多位公衛專家也紛對此發表評論。前立委沈富雄點名蘇益仁、葉金川、楊志良等人，認為他們的觀點似是而非，甚至說他們全都誤判了。他並指出，台灣在3/15前會有一波大型社區感染的預測不會成真。

沈富雄昨(11)日在臉書上說，這一陣子新冠病毒引起的疫情，隨著習總書記遲來的到訪武漢應可視為告一段落。他指出，如果認為中國大陸仍在說謊，那就免談了，他選擇相信，尤其是2/15以後的數字，老共再壞，也不敢連續造假近一個月。有近90%的確診案發生在湖北，尤其是武漢，其他各省份沒有形成大流行。

觀察世界各國的防疫表現，沈富雄指出，台灣防疫成績亮麗，不過其他華人集結的地區如香港、澳門、新加坡也沒有大流行，而且他們並沒有大動干戈。

他盤點新冠肺炎爆發的熱點，分別在武漢、溫州、米蘭(溫商？)、大邱(新天地教會) 、日本(鑽石公主號郵輪)，其他地方算傳染病，不算大流行，但仍無法解釋的是伊朗。

蘇益仁教授及很多學者所預測台灣在3/15前會有一波大型社區感染；葉金川預測下波疫情在歐盟諸國，北義大利（米蘭）像湖北，周邊各國像中國其他省份；楊志良預測美國的疫情將比歐洲嚴重。

對於上述專家學者的分析，沈富雄連說三個錯。他指出，我們不應該沾沾自喜於第一波的成功，而揚言要準備防止來自歐洲的第二波逆襲，他也不認為有這所謂的「第二波」，如果我們有心，而且行有餘力，應該從速派出醫療團馳援，伊朗去不得，義大利總可以吧！

最後，他還呼籲民眾可以少戴口罩了，要報效國家就趕快去消費，不必癡癡地等那600億。

(中時電子報)