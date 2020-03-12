台鐵員林站鐵路便當代售部，10日晚間在臉書貼出聲明，指近來不敵新冠肺炎疫情衝擊，營運不如過往，加上租約即將到期，決定月底31日結束營業。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵員林站在2014年底完成高架化後重新啟用，新站區寬敞明亮，並引進人人喜愛的台鐵便當代售，曾創業中區銷量第一的亮眼紀錄。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

不敵疫情？台鐵員林站鐵路便當代售部，月底將吹熄燈號！臉書粉專「員林台鐵便當」10日晚間貼出公告聲明，感謝各方旅客4年來對台鐵便當的厚愛，但因租約到期，加上新冠肺炎疫情導致業績營運大不如昔，因此販賣部將至月底31日後結束營業不再續約；貼文一出，立刻引發網友轉傳討論，表達不捨。

包含大作家劉克襄在內，台鐵便當是許多通勤族、鐵道旅遊迷，和返鄉旅客最喜愛的熟悉滋味，簡單的白米飯，滷蛋和一塊滷排骨或滷肉，令人一吃再吃；然而員林火車站新站啟用後進駐的台鐵便當代售部，卻傳出不敵新冠肺炎疫情，業績下滑、營運慘淡，決定月底租約到期後結束營業。

「員林台鐵便當」貼文自豪指出，回首過往我們的點點滴滴，曾首創全台車站站內唯一的大聲公服務，以及全台台鐵便當唯一有外送的服務，更是中區銷售便當數量第一，都是前所未有的先例，讓許多在地旅客與遊子都有便當可食用，更是各公司行號外食的用餐選擇性。

貼文指，因這次疫情確實導致營運不如過往，租約也即將到期。經討論思考後做出重大決定，將在3／31日本店結束營業，不再續合約。感謝各方旅客4年的支持與厚愛，天下無不散的宴席。不少網友紛紛留言感嘆「好難過啊！」「熟悉的味道就要從記憶中消失了！」「希望有再重新開幕的一天。」

台鐵員林站是鐵路一等站，2014年底完成鐵路高架化，新站區明亮寬敞新穎，站前廣場還斥資600多萬元，請來日本藝術大師草間彌生為站區特製一只銅製紅色高跟鞋，成為最大量點；根據台姐統計，員林站平均一天上下車人次平日約有1.7萬人次、假日則在2萬人次，去年4月大甲媽、白沙屯媽祖繞境回鑾彰化縣境內的溪湖、員林鎮內時，信眾搭火車追媽祖，更曾創下單日逾4萬人次的紀錄。

(中時 )