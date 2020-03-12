美國總統川普在台北時間周四上午9時緊急救市談話，不僅未安撫人心，美道瓊期指的跌幅還進一步擴大，盤中一度暴跌逾1100點，引起亞股恐慌，如日本與南韓兩市場，目前跌幅俱逾3%。台股方面，也在外資法人大逃殺，加上部分內資同樣殺盤不手軟下，也開低殺低，盤中跌點一度逾300點，失守10600點。

蘋果供應鏈方面，目前台積電、鴻海與股王大立光等，多呈重挫局面，且台積電已率先破底，300元大關不守，餘國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、台塑四寶、聯發科、統一及中鋼等重量級權值股，也都跌得鼻青臉腫，使短多持股信瀕臨潰散邊緣。

迄台北時間上午9：56的加權股價指數暫報10490點，暴跌403點，跌幅3.71%，成交1040億元。在法人殺紅眼之下，台股短線低檔幾乎全無抵抗力，包括10700點、10600點與10500點等關卡，全部失守。

(工商 )