隨著大陸復工持續推進，因疫情衝擊嚴重的房地產復工也呈現回暖之勢，使業者有望喘口氣。據大陸住建部統計數據顯示，截至3月8日，大陸房屋建築和市政基礎設施工程在建項目共19.25萬個，已開、復工的有11.19萬個，開復工率達到58.15％。專家預計，目前來看，疫情最直接影響的是開發商拿地和竣工進度，影響主要在第一季。

據《證券日報》報導，雖然截至目前，大陸國家統計局尚未發布前兩個月的房地產開發投資數據，但受1月春節假期以及2月企業復工延遲等因素影響，在業內人士看來，第一季的大陸房地產開發投資數據將有所下滑。

恆大研究院常務副院長夏磊受訪時表示，就房地產行業來說，此次疫情影響最直接的，無疑是開發商拿地和開竣工進度，不過從目前情況來看，預計這種影響將集中反映在第一季。

夏磊指出，土地是房地產投資的基本資源，房企拿地則是房地產投資的先行指標，他分析認為，結合2019年房企拿地增速放緩，以及此次疫情對今年第一季土地成交的衝擊，也就決定了今年房地產投資數據有進一步下行的可能。

不過，夏磊強調，但若各城市能盡快加大優質土地供應，並簡化流程促進開工，預計會有效化解第一季土地成交驟降對房地產開發投資的影響。

值得關注的是，從大陸各地已經頒布且穩定實施的房地產行業支持政策來看，多數聚焦在前端土地施工方面，即通過放寬土地出讓保證金比例、土地出讓金延期或分期繳納、放寬開竣工履約期等限制，來降低房地產供給端壓力；同時，還有部分地區頒布了針對疫情的網上審批服務、網上土地掛牌出讓等政策。

對此，摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，這類政策調整為對房地產業者抗疫的支持，而非整體放鬆或轉向，若再加上住房不炒及因城施策的定位，整體來看，此次疫情仍會對第一季大陸房地產銷售和開發投資造成一定程度的負面衝擊。

不過，章俊也表示，由於今年大陸新基建投資方面持續發力，所以，即便是房地產開發投資增速可能出現一定程度的下滑，但總體上仍可以維持固定資產投資增速的相對平穩。

(旺報 )