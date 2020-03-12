針對新冠肺炎在歐美擴散，央行總裁楊金龍今天在立法院表示，疫情有點嚴重，多數機構陸續下修台灣的GDP，但平均仍有2%以上。去年底央行對今年全年GDP的預測為2.57%。當時疫情只是剛開始，央行會在下周的理監事會對GDP提出最新預測，會將製造業斷鏈因素考量進去。

楊金龍也表示，央行會考量以貨幣政策，來因應此次全球金融市場的大波動。下周四的理監事會央行理監事將充份討論。

楊金龍表示，新冠肺炎疫情擴散已較SARS嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景。央行關注今年通膨展望下行、美國利率走低、產業斷鏈與消費趨緩等數項指標。

央行將在下周四（19日）舉辦今年第1季理監事會議，在此之前，台灣貼放利率已經「連14凍」，利率為1.375%，此次貨幣政策走向備受關注，一旦調降，將是三年半來首度降息。

央行指出，肺炎疫情蔓延衝擊全球景氣，壓抑國際原油等原物料價格，不利國內消費需求，「今年通膨展望有向下風險」，主計總處將今年CPI年增率預測值0.71%下修為0.62%。

(時報資訊)