觀望氣氛濃，打壓周三紐約期金跌逾1%；因市場等待美國制定新的財政措施，希望減緩冠狀病毒(COVID-19)對經濟帶來的衝擊，導致投資人觀望氣氛濃，進一步拖累期金跌逾1%；此外，鈀金重挫3.8%，累計近4個交易日跌逾10%，為本周跌幅最重之金屬。

終場4月黃金跌18美元，報每盎司1642.3美元，5月白銀跌0.18美元，報每盎司16.78美元，4月白金跌1.2美元，報每盎司868.2美元，6月鈀金跌88.1美元，報每盎司2229.3美元。(商品行情網)

(時報資訊)