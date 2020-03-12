《商情》觀望氣氛濃，打壓周三紐約期金跌逾1％ 10:002020/03/12 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀望氣氛濃，打壓周三紐約期金跌逾1%；因市場等待美國制定新的財政措施，希望減緩冠狀病毒(COVID-19)對經濟帶來的衝擊，導致投資人觀望氣氛濃，進一步拖累期金跌逾1%；此外，鈀金重挫3.8%，累計近4個交易日跌逾10%，為本周跌幅最重之金屬。 終場4月黃金跌18美元，報每盎司1642.3美元，5月白銀跌0.18美元，報每盎司16.78美元，4月白金跌1.2美元，報每盎司868.2美元，6月鈀金跌88.1美元，報每盎司2229.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #跌逾 #報每盎司 #觀望氣氛 #期金 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 財經 油價急跌 拖累滬深兩市低開逾1％ 10:472020/03/09 財經 滬指半日跌2.4％ 深成指跌2.8％ 12:342020/03/09 財經 上證綜指跌逾3％ 北向資金淨流出額創新高 16:232020/03/09 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金續漲 10:002020/03/10 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓周ㄧLME期銅跌至近3年低點 10:002020/03/10 財經 《商情》需求疑慮，打壓周ㄧ紐約期棉跌逾1.5％ 10:172020/03/10 財經 《商情》避險需求下降，打壓周二紐約期金跌近1％ 10:012020/03/11 財經 陸股開盤跌逾1％ 5G概念跌幅大 09:402020/03/12 財經 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 即時 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 即時 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股又崩了！網押台積電會殺多少？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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