1.南亞科(2408)：漲價題材鈍化，外資昨擴大賣超，早盤股價跌逾9%。
2.精材(3374)：外資持續賣超，雖法人估上半年業績看增，但今早股價仍隨大盤跌逾9.5%。
3.台積電(2330)：外資持續賣超+昨夜ADR大跌4.16%，早盤股價失守300大關、探至291元。
4.春源(2010)：2月營收13.01億1元，年增22.31%，今早股價一度突破票面，收復短均，抗跌氣勢旺盛。
5.統一超(2912)：轉投資＋宅經濟當道，2月營收年增1.77%，早盤股價跌幅控制在1%以內，相對穩健。
6.類比科(3438)：今年不派利，擬現金減資每股退3元，早盤帶量觸及漲停。
7.禾伸堂(3026)：去年每股盈餘5.02元，擬配息7元，含盈餘分配5元、資本公積2元，殖利率飆逾7％，股價一度漲2.87%。
8.大立光(3008)：客戶使用鏡頭顆數增加及規格升級，前2月營收年增44.72%，但股價跌5.59%。
9.玉晶光(3406)：蘋果鏡頭訂單量增加，前2月營收年增159%，但股價跌3.33%。
10.欣興(3037)：第1季為傳統淡季，中國湖北復工政策以關鍵供應鏈先行，股價跌6.42%。
11.台郡(6269)：去年賺逾1個股本，受新冠肺炎影響，2月營收月減13%，年增27.6%，表現符合預期，但股價跌5.31%。
12.旭隼(6409)：108年擬派利23.5元創新高，股價創低後第二天反彈，漲幅逾5.5%，叩關700元。
13.熱映(3373)：額溫槍題材失靈，股價持續下修，失守48元。美食-KY(2723)：美國疫情不妙，美國區營運恐受波及，市場續出脫持股，跌幅超過3%。
14.華固(2548)：108年擬配息7.5元，創歷來最高，高股利吸引避險資金，開盤後逆勢走高逾1%。
15.南六(6504)：回檔已深，加上口罩市場需求仍在，股價在150元附近暫時穩住，逆勢走揚。
16.宇峻(3546)：新手遊「三國群英傳M」成績不凡，可望帶動Q1 EPS上看2.5元，利多守護股價，早盤逆勢小揚。
17.M31(6643)：外資再度賣超，股價持續重傷逾8%，摔下255元波段新低點。
18.申豐(6582)：首季NBR銷量看增2-3成，獲利與營收可望水漲船高，晨盤上漲近5%。
19.旺宏(2337)：外資連3日大賣超31471張，早盤帶量續跌4.5%。
20.揚智(3041)：基本面護體，外資強勢回歸買超，晨盤高漲逾2%，持平高點。
21.廣錠(6441)：儲能系統出貨，營運可望逆勢衝，但不敵大盤頹勢，早盤紅翻黑，下跌逾2%。
22.恆大(1325)：因口罩防疫出貨拉抬，2月營收大躍進，早盤開高後受累大盤重挫，盤中翻黑小跌，仍強過大盤。
23.浩鼎(4174)：新產品線開發進度穩定進行，今年目標啟動授權案，早盤獲買盤力挺，股價一度逆勢勁揚3%，挑戰重登百元關。
24.中裕(4147)：愛滋病新藥Trogarzo權利金給付，與美商達成全盤協議，早盤開高有撐，有守80元。
25.台耀(4746)：2月營收亮眼，昨獲外資及投信聯手買超1914張，晨盤放量衝高5%，登1年半高位。
26.大東(1441)：2月營收年增124.03%，晨盤表現抗跌，力守紅盤及五日線。
(時報資訊)
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