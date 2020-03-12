影》不倫戀先不講 柯文哲：張益贍私下勾結綠黨是「頭腦壞掉」 10:052020/03/12 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（圖／報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE／柯文哲媒體聯訪回應下屬不倫戀 民眾黨黨團助理蔡宜芳與已婚的黨中央委員張益贍爆出不倫戀，引發輿論譁然；在迴避媒體訪問一天之後，黨主席、台北市長柯文哲終於出面受訪，對蔡宜芳案進行說明。 柯文哲表示，目前蔡宜芳以及張益贍兩個是分開處理，蔡宜芳主要是私人問題，但張益贍則是私下與其他政黨密謀，而且張與綠黨、時力所談的東西連柯文哲都看不懂，甚麼假裝互打、邊緣時力，還有誰跟誰有私下交易，柯文哲表示完全看不懂他們的邏輯，所以先對張益贍進行處分，接下來再看應該怎麼辦。 (中時電子報) #民眾黨 #不倫戀 #吵翻天 #柯文哲 #說話 也許您會感興趣 推薦閱讀 最新政黨支持度 綠粉最驚訝的是這兩黨 08:122020/03/08 政治 柯文哲觀賞白嘉莉畫展 大讚繪畫本領高 16:182020/03/08 娛樂 「罷韓」若補選 傳柯P竟請出他抗菊？網友爆結局！ 17:382020/03/08 政治 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 張益贍找綠黨操作負面選舉 民眾黨火速開除黨籍 17:302020/03/11 政治 否認張益贍負面選舉操盤 蔡壁如立即遭打臉 18:332020/03/11 政治 蔡宜芳不倫戀毀了民眾黨 網友一句話酸爆了 23:432020/03/11 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 08:242020/03/12 政治 柯文哲民眾黨不倫戀吵不停 他：這是業力引爆！ 09:022020/03/12 政治 政治熱門新聞 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 蔡宜芳偷腥 媒體人搖頭發文...網驚嘆：這4字撕不掉了 - 政治 黃捷痛批韓「新政策」太荒謬？韓粉終於回嗆了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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