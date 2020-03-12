LIVE／柯文哲媒體聯訪回應下屬不倫戀

民眾黨黨團助理蔡宜芳與已婚的黨中央委員張益贍爆出不倫戀，引發輿論譁然；在迴避媒體訪問一天之後，黨主席、台北市長柯文哲終於出面受訪，對蔡宜芳案進行說明。

柯文哲表示，目前蔡宜芳以及張益贍兩個是分開處理，蔡宜芳主要是私人問題，但張益贍則是私下與其他政黨密謀，而且張與綠黨、時力所談的東西連柯文哲都看不懂，甚麼假裝互打、邊緣時力，還有誰跟誰有私下交易，柯文哲表示完全看不懂他們的邏輯，所以先對張益贍進行處分，接下來再看應該怎麼辦。

(中時電子報)