日經指數急跌800點 一度跌破1萬9千點 10:162020/03/12 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京股市3月12日開盤後就慘跌800點。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）11日宣布新冠肺炎為20世紀全球大流行疾病。東京股市12日一開盤便狂跌，日經平均指數一度跌破1萬9千點，下跌幅度也一度超過800點。 美國股市大崩盤後，東京股市12日開盤也隨即大跌。日本時間上午9時11分（台北時間8點11分）下跌455.61點，跌至1萬8960.45點，這是繼3月10日之後，再度跌破1萬9千點。 股市投資人擔心經濟活動停滯日漸嚴重，因此銀行、海運、不動產等為主的各股都全面大跌。 (中時電子報) #美股 #狂跌 #800點 #東京股市 #日經平均指數 #新冠肺炎 #20世紀全球大流行疾病 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股玩大怒神…急拉千點 台股早盤上漲逾60點 09:012020/03/11 財經 川普推減稅止不住恐慌！ 美股早盤崩跌逾千點 21:322020/03/11 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 09:572020/03/12 財經 國際熱門新聞 批歐反應太慢！川普：暫停歐美旅行30天 - 時事 歐洲前所未見的擴散速度 丹麥病例2天暴增10倍 - 國際 義大利累計死亡827人 總理：關閉全國商店 - 國際 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 - 國際 美國累計1162例 華府宣布緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。