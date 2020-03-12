助復工復產 陸擬加速實施定向降準 10:152020/03/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，日前召開的國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降准措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度。 報導指出，國常會提出抓緊出台普惠金融定向降準措施，目的在促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。 (旺報 ) #定向 #金融 #普惠 #銀行 #措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 研訓院看世界－善用ESG金融 為地球永續戴上防護口罩 04:102020/03/09 產業特刊 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 帶你入門！《鄉民的金融科技能量包》破解金融科技新名詞 11:222020/03/10 財經 防止疫情擴大 竹縣社福機構防疫措施 14:442020/03/10 生活 有共識再防疫的法國經驗 04:102020/03/11 論壇廣場 降息引爆贖回潮 壽險資金由債轉股 04:102020/03/11 財經要聞 臺灣企銀將發行長期次順位金融債券100億元 19:312020/03/11 財經 台灣Pay又有好康 華南銀行攜手全家再灑15趴回饋 21:422020/03/11 財經 台灣供應鏈金融 疫外現生機 04:102020/03/12 產業特刊 永豐銀徵才 MA年薪百萬 04:102020/03/12 產業特刊 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 即時 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 即時 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股又崩了！網押台積電會殺多少？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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