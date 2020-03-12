新華社報導，日前召開的國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降准措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度。

報導指出，國常會提出抓緊出台普惠金融定向降準措施，目的在促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。

(旺報 )

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