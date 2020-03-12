鐵路地下化專案照顧住宅即日起公開標售。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

配合台南鐵路地下化而建造的鐵路地下化專案照顧住宅，繼2019年下旬公開標售21戶生產路側照顧住宅餘屋後，12日公告辦理第二次40戶餘屋公開標售作業，釋出14戶位於1-2樓店鋪型住宅及26戶3樓以上住宅，平均標售底價店舖每坪約22萬4千元、住宅每坪約20萬3千元。

台南市長黃偉哲表示，富立和築大樓是市府為配合鐵路地下化工程居住照顧，於東區南台南副都心區，透過公開評選委託興建地下2層、地上15層樓，共計366戶專案照顧住宅。基地鄰近台南機場、台86線東西向快速道路與台一線，交通路網便捷，生活機能優良。

台南市都市發展局長莊德樑指出，鐵路地下化多數路段工程已全面展開，照顧住宅經過3次公開登記申購作業，也已陸續完成交屋程序。目前都發局扣除繼續保留具申請資格之對應戶數，本次先行公開標售40戶餘屋，所得價金優先償還銀行借貸。

都發局自3月12日至4月28日辦理40戶餘屋公開標售作業，4月28日(星期二)上午8時30分於永華市政中心10樓小禮堂進行公開開標。本次標售40戶餘屋，包含14戶位於1-2樓之店鋪型住宅(面積約50-90坪)、3房2廳2衛房型4戶(面積約46-47.77坪)、2房2廳2衛房型11戶(面積32.1坪)及1房2廳1衛房型11戶(面積29.79坪)。

都發局指出，每戶皆分別訂有房地標售總價(含車位、建物及其持分土地)，平均標售底價店舖每坪約22萬4千元、住宅每坪約20萬3千元。相關樓層、戶型、總價等資訊參考本案標的清冊，本次公告標售期間，民眾可直接於都發局網站首頁點選右側「局內重要業務網站連結圖片／公開標售2」，或於「臺南市政府都市發展局網站首頁／全部公告／109年3月12日公告」下載所有標售資訊，歡迎有興趣民眾踴躍投標。

(中時 )