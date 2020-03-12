台中市國安一路上1間便利商店內，1名竊嫌趁貨車司機下車送貨時間，見車門未上鎖而下手行竊，食髓知味的竊嫌，翌日打算故技重施時，遭埋伏守候的警方當場逮獲潘姓男子，全案依竊盜罪嫌將潘嫌移送法辦。

警方指出，中市警六分局永福派出所日前接獲1名吳姓物流士報案，其送貨至國安一路上1間便利超商時，因貨車上有冷凍食品，故未熄火便下車送貨，遭竊嫌趁機偷竊其放在車上的背包、各式證件及現金4000元。

經警方進一步檢視貨車的行車紀錄器，擴大調閱超商監視器下，發現竊嫌假裝成客人坐在便利超商休息區內，見有貨車來時便趁機靠近行竊，得手後也不顧吳姓物流士在一旁送貨，離開時邊走邊翻找貴重物品，誇張行徑讓警方直搖頭。

警方掌握犯嫌特徵後，判斷竊嫌有可能再度犯案，詢問便利超商店長補貨時間後，次日便埋伏於該處，果真見到竊嫌正準備下手行竊，當場將竊嫌逮捕歸案，詢後移請地檢署偵辦，並由臺中地方法院簡易判決在案。

警方表示，經了解35歲的潘嫌自稱從北屯區搭乘公車至西屯區內便利超商休息區休息，見吳姓物流士車輛未熄火便進入超商送貨，心生歹念趁機打開駕駛座竊取包包，殊不知行車紀錄器早把自己的影像錄下來了；潘嫌得手後，將現金抽走並將包包丟棄一旁，以為不會遭警方發現。

潘嫌翌日打算故技重施時，遭埋伏久候的員警認出，當場查緝到案，潘嫌縱使事後有再多的懊悔也來不及了。

(中時 )