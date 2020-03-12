從春節年前就開始全台大缺貨的任天堂遊戲主機Switch及熱銷遊戲《健身環大冒險》，在延遲半個多月後，追加的訂單補貨終於在本周入關到貨，在1月底、2月上旬訂貨的買家，也自本周一起陸續收到產品。不過許多2月底後訂購的買家，因目前供應鏈產出量仍不及追單需求，保守估計恐得等上兩個月左右。

雖仍有部分通路商自Switch現貨大缺後，搬出庫存銷售，惟原價不到萬元的Switch主機不是遭哄抬售價超過1成以上，就是非得被迫搭配一款以上的遊戲片包套購買。至於原價僅2,550元的《健身環大冒險》，則同樣出現必須得加價綁遊戲一起購，或是二手貨賣原價、甚至喊價超過5,000元銷售。

國內獨家代理代天堂Switch遊戲主機系列產品、及含括《健身環大冒險》等部分熱銷遊戲的展碁國際（6776），先前在年後追加的訂單因受到中國COVID-19（新冠肺炎）疫情干擾，影響供應鏈產出並推遲出貨，在苦等近1個月後，首波補貨終次在上周末陸續入關，並自本周起加快分貨節奏。

而趁著Switch到貨，為展碁代理品牌之一的微星科技（2377），也祭出購買MSI電競曲面螢幕指定機款，就送出Switch遊戲主機或Switch Lite，趕在下一代新品上市發售前、加大力道促銷MSI品牌顯示器及PC 主機產品，同時也為上半年銷售業績增添動能。

(工商 )