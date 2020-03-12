交通部12日赴立法院社福衛環委員戶進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業所提供相關協助措施」。交通部指出，受到疫情影響，國人最愛日韓旅遊，各大旅行社團體旅客取消比率最高達9成。

交通部表示調查，目前觀光產業受影響最劇烈的包括旅行業（綜合旅行業142家、甲種旅行業2,730家、乙種旅行業273家均不含分公司）、旅宿業（觀光旅館126家、一般旅館3,395家、民宿9,137家）、觀光遊樂業（25家）及其約20萬從業人員。

受疫情影響，兩岸空運客運航線從2月10日起至4月29日期間航線除北京首都、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎及成都雙流機場航線外，其餘大陸城市往返台灣之客運航班暫停飛航，導致往返兩岸旅客大幅減少。以桃園機場為例，2月份客運量計203萬餘人次，較去年同期衰退4成7。

海運部分，中央流行疫情指揮中心已宣布自2月6日起國際郵輪禁止停靠我國港口；另自自2月10日起，暫停小三通及兩岸海運客運直航航線及航班。

(工商 )