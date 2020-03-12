新冠肺炎(COVID-19)全球大流行，各地疫情持續升溫。繼 6 月份將在上海舉行的 CES Asia(亞洲消費性電子展)提前延期舉辦後，另一個原定在 6 月份舉行的大型展覽「E3電玩展」(Electronic Entertainment Expo)，也確定抵擋不住疫情衝擊，主辦單位已經確定今年展會取消。

針對 E3 2020 展覽，美國娛樂軟體協會(ESA)發出聲明，指出在與會員、廠商進行審慎評估之後，考慮到員工、參與者、以及 E3 夥伴的健康與安全，還有對產業的影響，決定取消預定今年 6 月 9 月至 11 日在美國洛杉磯舉辦的 E3 展覽。目前確認主辦單位會向參展廠商跟一般參與者退款。預計在原本 E3 發表的新品，等候與所有成員討論後，將決定是否以線上直播的方式透過網路發表。

美國 E3 展覽是電玩界盛事，自 1995 年開始舉辦。今年的 E3 因為微軟 Xbox Series X 以及 Sony PlayStation 5 等新一代遊戲主機，還有對應的遊戲大作都將在會中發表而備受玩家期待。在展覽確定取消後，將改以何種方式發表，得等候官方與參展廠商的之間的決議。

目前因為新冠肺炎疫情受到影響的大型展會不少，自二月起 MWC(全球行動通訊大會)、CP+(日本影像器材展)、日內瓦車展、SWSC音樂節、E3 電玩展都確定取消。GDC 遊戲開發者大會、CES Asia 則是都宣布延期(確切日期都尚未公布)。單一廠商舉辦的大型會議中，Facebook F8 開發者大會、Google I/O 開發者大會都確定取消，前者將以直播方式發表部分新品。IBM Think 大會改以線上方式舉行，輝達(NVIDIA) GDC 大會則是連線上直播都直接取消，改以提供新聞稿的方式發表新品。這一波新冠肺炎影響持續擴大，目前還沒有宣布停辦或取消的大型會議，包含微軟 Build 開發者大會、蘋果 WWDC 全球開發者大會等，會不會也受到本次疫情衝擊，亟待觀察。

(中時電子報)