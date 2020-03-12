本刊昨（11日）獨家踢爆台北市長柯文哲心腹張益贍、民眾黨黨團助理蔡宜芳的婚外情，引發外界譁然。張益贍透過簡訊道歉，但卻忘了自己曾說過：「如果道歉有用的話？那需要警察幹嗎（嘛）？」可說是打臉自己。

張益贍、蔡宜芳在摩鐵待好待滿3小時。（圖／本刊攝影組）

已婚的張益贍被本刊記者直擊開車與蔡宜芳前往摩鐵、熟練的拿出休息券長驅直入，待滿3小時，並且還在車上動口接吻又動手；他雖一度否認有前往摩鐵，但得知記者拍到證據之後，又改口承認是為了討論公事才會進摩鐵。

張益贍事後透過簡訊做出回應，「因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意！」並請辭文化基金會副執行長一職。

張益贍、蔡宜芳就連在車內都看得出濃情蜜意，親到忘我。（圖／本刊攝影組）

據《中國時報》報導，有網友翻出張益贍在2019年10月23日的臉書公開發文，只見他寫下「如果道歉有用的話？那需要警察幹嗎（嘛）？」凡走過必留下痕跡，對比如今的道歉訊息，可說是自己打臉自己；不過張益贍、蔡宜芳目前已不約而同關閉臉書，也讓外界對這段父女不倫戀的下一步更加好奇。

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(中時電子報)