高雄巿長韓國瑜日前表示，巿政府已規畫，疫情一結束就推動「香港村」。此話一出，雖引發許多爭議，但許多網友認為比起總統蔡英文選後對香港不聞不問，韓國瑜卻伸出雙手歡迎香港人，展現愛與包容的氣度！

韓國瑜11日出席新興區里政會報時，拋出「香港村」的講法，高巿府新聞局長鄭照新表示，這個概念其實醞釀很久，財政局初步評估，已有幾個期程規畫，並有3、4個選址考量，可望在疫情趨緩的3至6個月執行。在中英語雙語的教育下，歡迎香港移民首選高雄。

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

對此，有韓粉在臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》粉專表示，「呼叫香港朋友，去年有沒有挺錯人啊！韓國瑜才是愛與包容，來高雄定居做鄰居」！許多韓粉也在臉書《韓黑父母不崩潰》粉專上表示，「政府做不到的韓市長來做」、「韓市長真棒！海納百川！高雄地球村」、「有一種感情要等海水退了才會知道真假」、「香港在選前被當作血饅頭ˍ選後便不聞不問」、「但韓國瑜伸出雙臂歡迎ˍ這才是真正的挺香港」！

網友留言。（摘自韓黑父母不崩潰臉書）

(中時電子報)