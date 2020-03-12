近日大陸國家發改委等19部門聯合印發《關於推動返鄉入鄉創業高品質發展的意見》，明確提出到2025年打造一批具有較強影響力、一二三產業融合發展的返鄉入鄉創業產業園、示範區（縣），讓全大陸的各類返鄉入鄉創業人員達到1500萬人以上，帶動就業人數達到6000萬人左右。

據《人民日報》海外版報導，大陸「城歸」創業的興起，也能給當地帶來利多。中國勞動學會會長楊志明表示，這趨勢逐步破解長期以來困擾城鄉統籌發展尤其中西部地區經濟發展的難題。而中國勞動學會「百企萬人」課題組去年發佈的調查數據顯示，1人返鄉創業平均可帶動10人以上就業。

但目前一些問題仍然存在程度，制約返鄉入鄉創業。據大陸國家統計局西安調查隊的調查顯示，資金短缺是最大瓶頸，熟人拆借仍是農民工返鄉創業籌集資金的主要來源。此外，市場訊息缺乏、場地成本高也不同程度影響著返鄉創業。中國勞動學會調查也指出，融資、資源集約、人才是返鄉創業面臨的三大難題。

(旺報 )