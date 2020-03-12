建築製圖與設計職類競賽實況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

木雕職類競賽實況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

受到新冠肺炎疫情波及，台中市政府「109年度促進就業巧聖技藝新秀選拔」原訂至今年3月6日受理報名，因應新冠肺炎疫情，大學、高中以下學校先前延後開學，為利各校有充分時間準備報名事宜；勞工局主動延長報名期限至3月20日下午5時止，歡迎全國技藝青年踴躍參賽。

勞工局指出，為吸引更多青年勞工、學生投入技職行業，市府舉辦第5屆巧聖技藝新秀選拔活動，以「魯班傳藝 青年匠秀」為主軸，選拔木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計(含建築設計與室內設計組)、自行車組裝、中式米食及美容美髮共11職類職場新秀，總獎金超過110萬元。

勞工局強調，活動報名時間自即日起至3月20日下午5時止(以郵戳為憑)，各職類報名簡章請至勞工局網站下載，並以郵寄或親送至勞工局。詳細競賽資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。

(中時 )