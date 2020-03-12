路透報導，投資銀行高盛表示，美股指標標普500指數此輪創紀錄的牛市或將很快結束，該行預計到年中，標普500指數將觸及2450點，較目前水平再下跌15％。

高盛預計隨著快速擴散的新冠病毒疫情對企業盈利造成影響，該指數可能會較2月觸及的峰值暴跌28％。隨後將在第4季反彈至3200點的水平。

(旺報 )