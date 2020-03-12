高盛：美股牛市終結 標普500會再跌15％ 10:182020/03/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，投資銀行高盛表示，美股指標標普500指數此輪創紀錄的牛市或將很快結束，該行預計到年中，標普500指數將觸及2450點，較目前水平再下跌15％。 高盛預計隨著快速擴散的新冠病毒疫情對企業盈利造成影響，該指數可能會較2月觸及的峰值暴跌28％。隨後將在第4季反彈至3200點的水平。 (旺報 ) #指數 #高盛 #美股 #牛市 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒到需求面 高盛砍科技業獲利預期 04:102020/03/09 財經要聞 病毒肆虐 美股最長牛市恐終結 04:102020/03/09 全球財經 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 日本經濟新聞引述高盛研究 Q1營業利益大跌 鴻海急澄清 04:102020/03/10 產業．科技 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 高盛：股市強勁反彈前 將進一步下跌 21:222020/03/10 財經 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 《美股掃瞄》看好全球接力救市，美股大漲近5％ 08:362020/03/11 財經 《美股掃瞄》美股消息面：WHO宣告新冠肺炎進入「全球大流行」 09:432020/03/12 財經 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 即時 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 即時 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股又崩了！網押台積電會殺多少？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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