美國總統川普發布的緊急演說未能安撫投資人對新冠病毒疫情的擔憂，周三夜間美股期貨加速走跌，道瓊指數期貨下挫逾1000點。

美國總統川普宣布，為了對抗新冠狀病毒疫情，美國自周五起對歐洲全面實施為期30天的旅行禁令，受此打擊，美股期貨跌幅擴大，亦拖累亞洲主要股市加速下挫。

E-MINI道瓊指數期貨目前跌逾1000點。E-MINI那斯達克100期貨跌3.64%，E-MINI標普500期貨跌逾4%。

MSCI亞太不含日本指數（MSCI Asia Pacific ex Japan Index）跌至2019年1月來新低。日經225指數重挫近5%，東證一部指數跌4.55%。澳洲股市S&P/ASX 200指數暴跌逾5%。韓國股市目前跌3.79%。EUROSTOXX 50指數期貨下挫3.46%，FTSE指數期貨跌2.62%。

川普表示，美國的旅行禁令將適用於全歐洲，但不包括英國。

此前，世界衛生組織（WHO）已宣告新型冠狀病毒疫情進入「全球大流行」階段，隔夜美股再度重挫，道瓊指數跌入熊市，結束長達11年的多頭行情。

川普對此表示，他將採取緊急行動，為染疫、隔離或照護患者的勞工提供財務紓困，他已經指示財政部為某些受到疫情影響的企業與個人，提供無息或無罰款延後繳稅的措施，也已指示小型企業管理局為受疫情影響的公司提供資金與流動性。

(時報資訊)