新冠肺炎持續，湖北武漢依然封城，市民的生活物資大多由政府統一派送。武漢市有網民11日上傳青山區鋼都花園的管委會用垃圾車運送凍豬肉，倒在地上分發給市民的圖片。該區紀委監委晚上通報，決定對鋼都花園管委會黨委書記徐增堂、管委會副主任周磊予以免職；2人和副區長、防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉一同被黨紀立案審查。

據報導，垃圾車裝凍肉的圖片一經曝光，瞬間引起網民反感，有網民表示，「人吃的食物用垃圾車裝根本就吃不下去了！」也有網民表示「這種操作極不符合衞生」。管委會事後在網上道歉，指由於工作失誤，在為該社區居民運送集中購買的平價肉過程中，使用一輛垃圾車運送了1000份，其中530份已發放，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對使居民的身心健康造成不良影響感抱歉。

道歉信中又指，已購買該批豬肉的市民暫時不要食用，社區已派人將連夜上門收回、集中銷毀；同時又保證在周四（12日）會運送同等分量的平價肉，安全清潔地送到相關居民家中；又會追究相關責任人的責任，並責令其對平價肉供應造成的損失進行賠償，徹底地整改居民保供中的問題。

(中時 )