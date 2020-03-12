金融市場波動，外資在台股提款，今年以來賣超3000億台幣，但新台幣匯價並未出現外資明顯匯出的貶值情況。央行總裁楊金龍今天在立法院表示，熱錢大量湧進台灣，大量而頻繁，近期的確是相當辛苦，央行政策目標是金融穩定，新台幣仍是「有升有貶」。

財委會立委賴士葆今天在立法院質詢，針對外資賣超台股並未明顯匯出，要求央行總裁楊金龍明確說明，是否要導引新台幣貶值，趕走賣超台股的熱錢？

楊金龍表示，近期全球的匯市像雲霄飛車，全球央行也都陸續降息，FED在3月3日緊急降息原是好意，但市場認為3月18~19日，FED還是繼續會降息。全球央行政策利率降到0甚至是負利率的國家，包括日本、歐元區，瑞士和瑞典。

楊金龍強調，這次的新冠疫情和2008金融海嘯相較，對金融市場的影響是較輕微的，關鍵在於疫情的有效控制。

對於新台幣是否應該以貶值來趕走賣超台股的熱錢，楊金龍回答:新台幣仍是「有升有貶」。

(時報資訊)