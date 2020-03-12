高雄市左營海軍旁的一家小吃店，昨天深夜發生海軍陸戰隊與合字號艦艇士官兵同室操戈，酒後在街頭大亂鬥的事件。消息傳出後也在陸戰隊與海軍艦艇兵退伍弟兄網路社團引發論戰，不少海陸老大哥紛紛發文關切「打贏了沒?」順勢回顧過去「打架」光榮歷史，但也不解問，「以前不是都打憲兵，怎麼現在自己人打起來?」，甚至還有人說「到底受傷的是哪一方?否則臉丟很大」、「打輸回去會被士官長操死」。

過去在民國60年代至70年代，即使當時軍法嚴格，但軍中還是以人治為主，當年海軍陸戰隊訓練精實，報出名號往往令人聞風喪膽，因此當年身為海軍陸戰隊確實在路上走有風，與其他軍種同袍間的鬥毆事件時有所聞。

不過友也因為海軍陸戰隊講究不怕苦、不怕死、不怕難、患難與共的精神，戰技體能操得比其他部隊都兇，因此如果打輸消息傳出去面子掛不住，所以即使在外鬥毆，回到營即使被處分，但長官還是難免要「關切戰果」，以免砸了陸戰隊招牌。

即使海陸作風剽悍，但遇到路上挺直巡邏的憲兵，仍不免要多加閃避，但也因為經常遭到盤查記違紀，所以雙方結下樑子相當深，有機會時不免要回敬一筆，因此海軍陸戰隊與憲兵間的衝突事件時有所聞，老海陸也常常將「我們過去都打憲兵」掛在口上為榮。

即使現在部隊與社會氛圍已不像過去，但這些過去的老歷史，仍常常被拿出來「好漢猛提當年勇」一番，因此昨夜發生的鬥毆事件，才會引起老兵們的回憶。

因此有不少海陸退役兄弟社團，紛紛湧進大批老大哥留言關切「到底有沒有打贏?」「海陸要是打輸回去會被士官長操死」、「打贏才沒事，否則會去被幹死」、打贏放榮譽假，輸了禁閉一個月」、「現在有落漆咧，以前都打憲兵」。

不過還是老學長不認同此舉而留言表示，「應是合力為國變成互毆擾民，誰贏又如何?」、「年輕氣盛，不管有沒有理由，打架就是不對。」

(中時電子報)