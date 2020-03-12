葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）危險！他在義甲尤文圖斯的隊友盧加尼（Daniele Rugani）今天被確診感染新冠病毒，最近都與隊友一起訓練。雖然義甲已經停賽，但尤文下周還有對里昂的歐冠比賽，也準備喊卡。

尤文必須全隊隔離，麻煩的是，義甲在全面停賽之前，台灣時間本周一凌晨還閉門踢了被譽為「國家德比」的尤文圖斯與國際米蘭之戰，那場比賽盧加尼被登錄在出賽名單中，只是坐了90分鐘板凳，恐怕連國米也要遭到隔離。國米也宣布在獲得更多訊息之前，暫停所有正式活動。

25歲的盧加尼雖然本季義甲只有7場出賽，上次上場是2月22日對史帕爾，但他是尤文的中後衛備胎之一，常常登錄在替補名單上，也都和一隊一起訓練。在國家德比2比0擊敗國米之後，他的IG還有全隊在休息室歡呼慶祝的照片，包括只穿了一條運動內褲的C羅，新冠病毒有可能會傳染給隊友。尤文後衛波努奇（Leonardo Bonucci）則在IG上說：「堅強起來吧！（It’s time to be strong）」

盧加尼也成為首位確診新冠的歐洲職足頂級聯賽球員，昨天傳出德乙漢諾威96的後衛胡伯斯（Timo Hubers）被驗出新冠病毒陽性反應，幸好他沒有任何症狀，近期也沒有接觸過隊友，只要單獨隔離治療就好，不像盧加尼的情況這麼嚴重。

義大利新冠確診人數破萬，是歐洲的重災區，要在歐冠或歐霸聯賽遭遇義甲球隊的對手也擔憂。在盧加尼確診之前，國米本周五凌晨對赫塔菲的歐霸聯賽已經確定延賽，因為赫塔菲的主席托雷斯（Ángel Torres）拒絕讓他的球隊去米蘭比賽，要求改到其他更安全的地方。

(中時 )