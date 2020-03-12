海鮮異味瀰漫 魷魚加工廠涉排廢水被查獲 10:252020/03/12 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魷魚加工廠涉嫌排放廢水，高巿府環保局採集水樣送驗。（環保局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 魷魚加工廠涉嫌排放廢水汙染鳳山溪，海鮮異味瀰漫在空氣中，惡臭難聞的味道，甚至連開車路過民眾也下車抱怨，高巿府環保局現場稽查後，採集水樣送驗，將依廢棄物清理法第28條裁處。 (中時 ) #加工廠 #魷魚 #海鮮 #瀰漫 #環保局 也許您會感興趣 推薦閱讀 汰換老舊機車減汙 台中補助最高近35K 10:172020/03/08 生活 臭氣熏天！新莊偷倒水肥業者逮到了 10:542020/03/08 社會 要求台中環保局更正中火處分 環保署：還是要依法 09:272020/03/09 生活 金門蜈蚣山遭亂丟垃圾 環局：抓到就開罰 18:482020/03/09 生活 菁寮掩埋場太陽能光電併網 南市12處掩埋場發電量全台第一 15:332020/03/10 生活 亞聚林園廠排放黑煙 高雄環保局開罰10萬元以上 15:322020/03/10 財經 營建空汙費 行動支付OK 04:102020/03/11 地方新聞 蘆洲公園飄「噁心塑膠味」久聞還會頭暈 疑工廠作怪 18:052020/03/11 生活 改裝車擾人清夢 八德警大動作取締獲稱讚 19:352020/03/11 社會 公園飄噁心塑膠味 環局緝凶 04:102020/03/12 地方新聞 生活熱門新聞 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 口罩預購APP今開放 網崩潰：狂閃退不能用 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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